Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
8 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
En iyi işlem:
45.86 USD
En kötü işlem:
-12.09 USD
Brüt kâr:
149.31 USD (459 437 pips)
Brüt zarar:
-42.25 USD (1 550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (46.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.09 USD (2)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
37.89%
Maks. mevduat yükü:
12.96%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.46
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
8.24 USD
Ortalama kâr:
18.66 USD
Ortalama zarar:
-8.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.57 USD (2)
Aylık büyüme:
10.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.57 USD (14.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.83% (13.59 USD)
Varlığa göre:
12.72% (10.18 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|WTI
|4
|USDCHF
|2
|BTCUSD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|15
|WTI
|34
|USDCHF
|-21
|BTCUSD
|46
|USDJPY
|34
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|402
|WTI
|336
|USDCHF
|-1.1K
|BTCUSD
|456K
|USDJPY
|2.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
En iyi işlem: +45.86 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +46.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.90 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|6.08 × 246
|
itexsys-Platform
|9.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|9.08 × 38
|
RoboForex-Pro
|9.20 × 41
|
TickmillEU-Live
|11.05 × 274
|
RoboMarkets-Pro
|12.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|13.00 × 1
Risk 10% per trade, which means each stop loss equals 10%.
Risk management so I have 10 StopLoss total to wash my account
WinRate >60% and RRR >1:2
Monthly return is around 4–8%, If I treat 1 stop loss as 1%.
Trade using simple price action and only take swing setups.
