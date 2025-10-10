SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Turtle trader
Ahsan Ali Chaudhary

Turtle trader

Ahsan Ali Chaudhary
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 60%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
8 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
En iyi işlem:
45.86 USD
En kötü işlem:
-12.09 USD
Brüt kâr:
149.31 USD (459 437 pips)
Brüt zarar:
-42.25 USD (1 550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (46.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.09 USD (2)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
37.89%
Maks. mevduat yükü:
12.96%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.46
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
8.24 USD
Ortalama kâr:
18.66 USD
Ortalama zarar:
-8.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.57 USD (2)
Aylık büyüme:
10.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.57 USD (14.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.83% (13.59 USD)
Varlığa göre:
12.72% (10.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 5
WTI 4
USDCHF 2
BTCUSD 1
USDJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 15
WTI 34
USDCHF -21
BTCUSD 46
USDJPY 34
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 402
WTI 336
USDCHF -1.1K
BTCUSD 456K
USDJPY 2.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.86 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +46.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.90 × 20
ICMarketsEU-MT5-4
2.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
GoMarkets-Live
6.08 × 246
itexsys-Platform
9.00 × 1
Forex.com-Live 536
9.08 × 38
RoboForex-Pro
9.20 × 41
TickmillEU-Live
11.05 × 274
RoboMarkets-Pro
12.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
13.00 × 1
Risk 10% per trade, which means each stop loss equals 10%.

Risk management so I have 10 StopLoss total to wash my account

WinRate >60% and RRR >1:2

Monthly return is around 4–8%, If I treat 1 stop loss as 1%.

Trade using simple price action and only take swing setups.


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Turtle trader
Ayda 30 USD
60%
0
0
USD
0
USD
8
0%
13
61%
38%
3.53
8.24
USD
16%
1:500
