Bertan Dadasoglu

Funded deneme

Bertan Dadasoglu
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
FundedNext-Server 2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
437
Kârla kapanan işlemler:
328 (75.05%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (24.94%)
En iyi işlem:
198.85 USD
En kötü işlem:
-105.60 USD
Brüt kâr:
3 765.82 USD (824 184 pips)
Brüt zarar:
-2 247.61 USD (530 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (232.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
452.19 USD (15)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.55%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.46
Alış işlemleri:
258 (59.04%)
Satış işlemleri:
179 (40.96%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
3.47 USD
Ortalama kâr:
11.48 USD
Ortalama zarar:
-20.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-198.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-278.71 USD (5)
Aylık büyüme:
12.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
261.13 USD
Maksimum:
616.55 USD (9.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.09% (374.04 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX100 260
XAUUSD 173
SPX500 3
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX100 880
XAUUSD 617
SPX500 11
US30 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX100 269K
XAUUSD 13K
SPX500 2.2K
US30 9.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +198.85 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +232.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -198.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FundedNext-Server 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.10 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.