İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
44 (58.66%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (41.33%)
En iyi işlem:
39.30 USD
En kötü işlem:
-14.36 USD
Brüt kâr:
188.15 USD (38 403 pips)
Brüt zarar:
-101.19 USD (83 022 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (56.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.20 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.92%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
56 (74.67%)
Satış işlemleri:
19 (25.33%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
4.28 USD
Ortalama zarar:
-3.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-18.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.24 USD (4)
Aylık büyüme:
0.74%
Yıllık tahmin:
8.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
76.34 USD (6.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.66% (76.34 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|OILUSD
|13
|USDCHF
|11
|XAGUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|45
|OILUSD
|-17
|USDCHF
|57
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-30K
|OILUSD
|-17K
|USDCHF
|1.3K
|XAGUSD
|210
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.30 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +56.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.10 × 20
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.13 × 15
|
SwissquoteLtd-Server
|0.23 × 184
|
ForexTime-MT5
|0.47 × 3288
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.42 × 1654
|
FxPro-ECN
|4.41 × 17
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
3%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
187
0%
75
58%
100%
1.85
1.16
USD
USD
7%
1:100