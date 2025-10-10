SinyallerBölümler
Mohammad H H M Dashti

TrendingSwiss

Mohammad H H M Dashti
0 inceleme
Güvenilirlik
187 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 3%
Swissquote-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
44 (58.66%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (41.33%)
En iyi işlem:
39.30 USD
En kötü işlem:
-14.36 USD
Brüt kâr:
188.15 USD (38 403 pips)
Brüt zarar:
-101.19 USD (83 022 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (56.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.20 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.92%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
56 (74.67%)
Satış işlemleri:
19 (25.33%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
4.28 USD
Ortalama zarar:
-3.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-18.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.24 USD (4)
Aylık büyüme:
0.74%
Yıllık tahmin:
8.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
76.34 USD (6.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.66% (76.34 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 49
OILUSD 13
USDCHF 11
XAGUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 45
OILUSD -17
USDCHF 57
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -30K
OILUSD -17K
USDCHF 1.3K
XAGUSD 210
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.30 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +56.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-MT5
0.10 × 20
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.13 × 15
SwissquoteLtd-Server
0.23 × 184
ForexTime-MT5
0.47 × 3288
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.42 × 1654
FxPro-ECN
4.41 × 17
Swissqoute
İnceleme yok
2025.10.10 16:34
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 0.61% of days out of the 1310 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 16:34
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.23% of days out of the 1310 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1310 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 16:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
