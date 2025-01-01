SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 578%
Aboneler
126
Haftalar
86
İşlemler
1278
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.26
Maks. düşüş
32%
Daily Gold Sniper
Büyüme
343%
Aboneler
9
Haftalar
37
İşlemler
123
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
34%
Deux ex machina
Büyüme
5 032%
Aboneler
3
Haftalar
230
İşlemler
1388
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
118%
Aboneler
12
Haftalar
50
İşlemler
497
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.30
Maks. düşüş
17%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 271%
Aboneler
70
Haftalar
44
İşlemler
1470
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.16
Maks. düşüş
28%
NoPain MT5
Büyüme
1 555%
Aboneler
65
Haftalar
206
İşlemler
5465
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
131%
Aboneler
20
Haftalar
51
İşlemler
172
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.41
Maks. düşüş
22%
Low risk trading version 3
Büyüme
3 889%
Aboneler
5
Haftalar
40
İşlemler
1855
Kazanç
52%
Kâr faktörü
1.81
Maks. düşüş
46%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 835%
Aboneler
11
Haftalar
225
İşlemler
14386
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
393%
Aboneler
20
Haftalar
122
İşlemler
1034
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
26%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.