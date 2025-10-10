- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
12 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.69%)
En iyi işlem:
377.24 USD
En kötü işlem:
-62.60 USD
Brüt kâr:
1 050.64 USD (7 216 pips)
Brüt zarar:
-70.29 USD (1 251 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 050.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 050.64 USD (12)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.95%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
15.66
Alış işlemleri:
3 (23.08%)
Satış işlemleri:
10 (76.92%)
Kâr faktörü:
14.95
Beklenen getiri:
75.41 USD
Ortalama kâr:
87.55 USD
Ortalama zarar:
-70.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-62.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.60 USD (1)
Aylık büyüme:
9.84%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.60 USD
Maksimum:
62.60 USD (0.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|225
|AUDJPY
|155
|EURUSD
|229
|GBPUSD
|375
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.2K
|AUDJPY
|1.3K
|EURUSD
|750
|GBPUSD
|750
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +377.24 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 050.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 341
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 167
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.80 × 174
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 1541
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Alpari-MT5
|1.26 × 90
|
Eightcap-Live
|1.30 × 193
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Darwinex-Live
|1.42 × 71
