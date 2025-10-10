SinyallerBölümler
Mohammad H H M Dashti

TrendingPepper

Mohammad H H M Dashti
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
12 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.69%)
En iyi işlem:
377.24 USD
En kötü işlem:
-62.60 USD
Brüt kâr:
1 050.64 USD (7 216 pips)
Brüt zarar:
-70.29 USD (1 251 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 050.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 050.64 USD (12)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.95%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
15.66
Alış işlemleri:
3 (23.08%)
Satış işlemleri:
10 (76.92%)
Kâr faktörü:
14.95
Beklenen getiri:
75.41 USD
Ortalama kâr:
87.55 USD
Ortalama zarar:
-70.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-62.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.60 USD (1)
Aylık büyüme:
9.84%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.60 USD
Maksimum:
62.60 USD (0.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 10
AUDJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 225
AUDJPY 155
EURUSD 229
GBPUSD 375
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.2K
AUDJPY 1.3K
EURUSD 750
GBPUSD 750
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +377.24 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 050.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 167
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.80 × 174
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 1541
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Alpari-MT5
1.26 × 90
Eightcap-Live
1.30 × 193
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Darwinex-Live
1.42 × 71
53 daha fazla...
Pepperstone
İnceleme yok
2025.10.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
