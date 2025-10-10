- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
En iyi işlem:
4.43 USD
En kötü işlem:
-2.79 USD
Brüt kâr:
17.27 USD (17 246 pips)
Brüt zarar:
-5.70 USD (5 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (8.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.12 USD (3)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
13.12%
Maks. mevduat yükü:
4.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
3.37
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
10 (100.00%)
Kâr faktörü:
3.03
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
2.47 USD
Ortalama zarar:
-1.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.43 USD (2)
Aylık büyüme:
2.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.43 USD (0.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.68% (3.43 USD)
Varlığa göre:
3.92% (19.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.43 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
