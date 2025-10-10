SinyallerBölümler
Mohammad H H M Dashti

TrendingIce

Mohammad H H M Dashti
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 169%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
793
Kârla kapanan işlemler:
650 (81.96%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (18.03%)
En iyi işlem:
1 541.25 USD
En kötü işlem:
-3 646.50 USD
Brüt kâr:
48 566.52 USD (276 637 pips)
Brüt zarar:
-23 883.39 USD (107 264 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (1 127.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 034.87 USD (50)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.93%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.47
Alış işlemleri:
329 (41.49%)
Satış işlemleri:
464 (58.51%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
31.13 USD
Ortalama kâr:
74.72 USD
Ortalama zarar:
-167.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-259.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 407.65 USD (10)
Aylık büyüme:
24.86%
Yıllık tahmin:
301.61%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.37 USD
Maksimum:
5 525.40 USD (42.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.96% (5 528.17 USD)
Varlığa göre:
6.32% (2 858.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 647
USDJPY 39
NZDUSD 34
EURUSD 18
AUDUSD 11
USDCAD 8
GBPUSD 6
EURJPY 6
AUDJPY 5
GBPJPY 5
USDCHF 4
NZDCAD 3
AUDCHF 3
EURGBP 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
NZDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14K
USDJPY 2.4K
NZDUSD 1.5K
EURUSD 2.9K
AUDUSD -749
USDCAD -1.4K
GBPUSD 3.8K
EURJPY 126
AUDJPY 2.6K
GBPJPY -1.3K
USDCHF 151
NZDCAD 392
AUDCHF 974
EURGBP 244
GBPAUD 460
AUDNZD -1.7K
NZDJPY 187
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 134K
USDJPY 12K
NZDUSD 6.3K
EURUSD 5.5K
AUDUSD 149
USDCAD -1.2K
GBPUSD 2.2K
EURJPY 3.1K
AUDJPY 6.1K
GBPJPY -1.7K
USDCHF -16
NZDCAD 1.5K
AUDCHF 1.1K
EURGBP 497
GBPAUD 749
AUDNZD -2.5K
NZDJPY 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 541.25 USD
En kötü işlem: -3 647 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +1 127.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -259.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
itexsys-Platform
0.47 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.18 × 15548
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
VantageInternational-Live 4
1.80 × 123
ICMarketsSC-MT5
1.83 × 386
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.11 × 562
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
82 daha fazla...
Icemarkets
İnceleme yok
