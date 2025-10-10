- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
271 (87.41%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (12.58%)
En iyi işlem:
4.81 USD
En kötü işlem:
-6.09 USD
Brüt kâr:
96.99 USD (609 230 pips)
Brüt zarar:
-77.49 USD (266 673 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
144 (22.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.40 USD (144)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
14.23%
Maks. mevduat yükü:
189.52%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
310
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
192 (61.94%)
Satış işlemleri:
118 (38.06%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
0.36 USD
Ortalama zarar:
-1.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-14.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.55 USD (11)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.27 USD
Maksimum:
29.37 USD (44.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.43% (29.37 USD)
Varlığa göre:
53.52% (28.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD.Daily
|284
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|2
|AAPL.NAS
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD.Daily
|37
|XAUUSD
|-15
|GBPUSD
|-2
|AAPL.NAS
|-1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD.Daily
|344K
|XAUUSD
|-1.5K
|GBPUSD
|-30
|AAPL.NAS
|-83
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 318
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
