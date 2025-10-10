SinyallerBölümler
Rakhman Kustiana

To Mine Gold

Rakhman Kustiana
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 35%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
271 (87.41%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (12.58%)
En iyi işlem:
4.81 USD
En kötü işlem:
-6.09 USD
Brüt kâr:
96.99 USD (609 230 pips)
Brüt zarar:
-77.49 USD (266 673 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
144 (22.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.40 USD (144)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
14.23%
Maks. mevduat yükü:
189.52%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
310
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
192 (61.94%)
Satış işlemleri:
118 (38.06%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
0.36 USD
Ortalama zarar:
-1.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-14.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.55 USD (11)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.27 USD
Maksimum:
29.37 USD (44.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.43% (29.37 USD)
Varlığa göre:
53.52% (28.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD.Daily 284
XAUUSD 23
GBPUSD 2
AAPL.NAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD.Daily 37
XAUUSD -15
GBPUSD -2
AAPL.NAS -1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD.Daily 344K
XAUUSD -1.5K
GBPUSD -30
AAPL.NAS -83
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.81 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 144
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +22.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 318
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
48 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.11 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.11 15:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.11 12:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 15:34
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
