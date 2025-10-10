SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TOR 123
Harun Alrasyid

TOR 123

Harun Alrasyid
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
Weltrade-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
72 (51.79%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (48.20%)
En iyi işlem:
97.44 USD
En kötü işlem:
-76.32 USD
Brüt kâr:
1 914.17 USD (23 933 pips)
Brüt zarar:
-1 756.83 USD (20 328 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (385.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
385.14 USD (21)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
68.43%
Maks. mevduat yükü:
14.69%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
86 (61.87%)
Satış işlemleri:
53 (38.13%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
26.59 USD
Ortalama zarar:
-26.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-473.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-473.41 USD (12)
Aylık büyüme:
2.34%
Yıllık tahmin:
28.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.28 USD
Maksimum:
492.03 USD (40.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.34% (492.03 USD)
Varlığa göre:
3.99% (39.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 137
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 191
EURUSD -34
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 4.1K
EURUSD -481
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +97.44 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +385.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -473.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
DIS-Real-01
0.00 × 6
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 137
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
LMAXMU-LIVE
0.00 × 34
RVForex-Demo
0.00 × 23
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 20
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
USGVU-Live-Europe
0.00 × 1
RVForex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 2
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
987 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TOR 123
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
934
USD
16
0%
139
51%
68%
1.08
1.13
USD
40%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.