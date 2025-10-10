- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
72 (51.79%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (48.20%)
En iyi işlem:
97.44 USD
En kötü işlem:
-76.32 USD
Brüt kâr:
1 914.17 USD (23 933 pips)
Brüt zarar:
-1 756.83 USD (20 328 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (385.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
385.14 USD (21)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
68.43%
Maks. mevduat yükü:
14.69%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
86 (61.87%)
Satış işlemleri:
53 (38.13%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
26.59 USD
Ortalama zarar:
-26.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-473.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-473.41 USD (12)
Aylık büyüme:
2.34%
Yıllık tahmin:
28.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.28 USD
Maksimum:
492.03 USD (40.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.34% (492.03 USD)
Varlığa göre:
3.99% (39.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|137
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|191
|EURUSD
|-34
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|4.1K
|EURUSD
|-481
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 34
|
RVForex-Demo
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FinsaPty-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 1
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
USD
934
USD
USD
16
0%
139
51%
68%
1.08
1.13
USD
USD
40%
1:200