Georges Aoun

Security Durability Stability AUDUSD

Georges Aoun
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 90 USD karşılığında kopyalayın
0%
CFI4-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
22 (70.96%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (29.03%)
En iyi işlem:
12.60 USD
En kötü işlem:
-6.38 USD
Brüt kâr:
83.82 USD (3 825 pips)
Brüt zarar:
-20.71 USD (944 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (21.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.95 USD (6)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.32%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
6.67
Alış işlemleri:
18 (58.06%)
Satış işlemleri:
13 (41.94%)
Kâr faktörü:
4.05
Beklenen getiri:
2.04 USD
Ortalama kâr:
3.81 USD
Ortalama zarar:
-2.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.38 USD (1)
Aylık büyüme:
2.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.46 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.62% (144.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD_ 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD_ 63
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD_ 2.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.60 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.14 USD

Veri yok

My extensive analysis and research has allowed me to implement this powerful algorithm that combines security, stability and sustainability, with balanced profits and risks that aims for + or - 10% per month for a fixed security capital of $3,000.

Mes longues analyses et recherches m'ont permis de mettre en œuvre ce puissant algorithme qui réunit sécurité, stabilité et durabilité, avec profits et risques équilibrés qui a pour objectif + ou - 10% par mois pour un capital de securité fixé de 3000$.

لقد سمح لي تحليلي وبحثي المكثف بتنفيذ هذه الخوارزمية القوية التي تجمع بين الأمان والاستقرار والاستدامة، مع تحقيق أرباح ومخاطر متوازنة تهدف إلى + أو - 10٪ شهريًا لرأس مال أمني ثابت بقيمة 3000 دولار.

2025.10.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 14:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
