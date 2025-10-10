- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
43 (61.42%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (38.57%)
En iyi işlem:
24.22 USD
En kötü işlem:
-9.98 USD
Brüt kâr:
272.39 USD (272 364 pips)
Brüt zarar:
-115.71 USD (115 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (205.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.95 USD (23)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
79.93%
Maks. mevduat yükü:
132.39%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
21 (30.00%)
Satış işlemleri:
49 (70.00%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
2.24 USD
Ortalama kâr:
6.33 USD
Ortalama zarar:
-4.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-97.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.64 USD (20)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.88 USD
Maksimum:
106.22 USD (15.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.53% (106.22 USD)
Varlığa göre:
25.38% (52.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|157
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|157K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.22 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +205.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
TP or Sl
