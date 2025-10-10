SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SCALP GOLD 1
Duc Thao Nguyen

SCALP GOLD 1

Duc Thao Nguyen
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
43 (61.42%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (38.57%)
En iyi işlem:
24.22 USD
En kötü işlem:
-9.98 USD
Brüt kâr:
272.39 USD (272 364 pips)
Brüt zarar:
-115.71 USD (115 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (205.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.95 USD (23)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
79.93%
Maks. mevduat yükü:
132.39%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
21 (30.00%)
Satış işlemleri:
49 (70.00%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
2.24 USD
Ortalama kâr:
6.33 USD
Ortalama zarar:
-4.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-97.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.64 USD (20)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.88 USD
Maksimum:
106.22 USD (15.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.53% (106.22 USD)
Varlığa göre:
25.38% (52.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 157
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 157K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.22 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +205.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
50 daha fazla...
TP or Sl
İnceleme yok
2025.10.10 17:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 17:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 16:34
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 16:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 15:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 14:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 14:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
