- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
39.93 USD
En kötü işlem:
-25.20 USD
Brüt kâr:
80.37 USD (152 880 pips)
Brüt zarar:
-38.97 USD (854 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (75.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.32 USD (4)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
17.87%
Maks. mevduat yükü:
13.33%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
5.18 USD
Ortalama kâr:
16.07 USD
Ortalama zarar:
-12.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-38.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.97 USD (3)
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.92 USD
Maksimum:
38.97 USD (2.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.84% (38.97 USD)
Varlığa göre:
3.42% (45.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|ETHUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|75
|XAUUSD
|-29
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|-10
|ETHUSD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|152K
|XAUUSD
|-587
|EURUSD
|100
|AUDCAD
|-267
|ETHUSD
|319
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.93 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +75.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 4
|0.82 × 77
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
Forex.com-Live 536
|1.42 × 155
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
itexsys-Platform
|1.67 × 3
✅ Safe Steady Profit Samurai – Segnale Forex a Basso Rischio e Lungo Termine
⚖️ Rischio conservativo – leva 1:50, gestione pianificata e disciplinata dello stop-loss
📈 Obiettivo realistico – 3–5% di profitto mensile (pensaci bene! Non lasciare che l’avidità distrugga il tuo conto — è già molto più di quanto offrano la maggior parte degli investimenti reali oggi.)
🔒 Rigoroso controllo del rischio per mantenere il drawdown basso
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 Nessun martingala, nessun grid, nessuna IA – trading 100% umano (solo un EA di protezione utilizzato per chiudere automaticamente le posizioni negative a un limite prestabilito)
👉 Perfetto per chi cerca profitti costanti, crescita stabile e un progetto a lungo termine senza mettere a rischio il capitale.
✅ Safe Steady Profit Samurai – Crescita Sicura, Risultati Reali
Stanco dei segnali che promettono troppo, crollano con forti drawdown e inseguono obiettivi irrealistici?
Qui non forziamo operazioni solo per sembrare attivi.
La priorità è proteggere il capitale e mantenere la coerenza. Nessun setup = nessuna operazione.
Effettuiamo depositi e prelievi mensili! Questo è un progetto a lungo termine.
Nota: utilizzo un conto Standard IC Markets per garantire che il segnale venga copiato accuratamente, anche se usi un broker diverso.
Safe Steady Profit Samurai è stato costruito in modo diverso:
⚖️ Gestione del rischio conservativa – leva 1:50
📈 Obiettivo mensile realistico – circa 3–5% di profitto
🔒 Drawdown medio basso grazie a ingressi precisi e una pianificazione rigorosa dello stop-loss
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 Nessun gioco d’azzardo, nessun martingala, nessuna esagerazione
🚫 Nessun robot, nessuna IA – trading 100% umano (solo un EA automatico di protezione per chiudere le perdite a un livello controllato)
Questo segnale è ideale per chi desidera risultati costanti e vuole far crescere il proprio capitale in modo sicuro e stabile.
👉 Unisciti allo stile Safe Steady Profit Samurai e scopri un approccio professionale e sostenibile al trading redditizio.
📩 Vuoi applicare al 100% questa strategia? Contattami — abbiamo un foglio personalizzato e ti insegneremo come gestire le operazioni per massimizzare i profitti e costruire ricchezza a lungo termine.
Canali Telegram:
