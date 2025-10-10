SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Safe Steady Gain Samurai
Kuradomi Takeshi

Safe Steady Gain Samurai

Kuradomi Takeshi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
ICMarketsSC-MT5-4
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
39.93 USD
En kötü işlem:
-25.20 USD
Brüt kâr:
80.37 USD (152 880 pips)
Brüt zarar:
-38.97 USD (854 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (75.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.32 USD (4)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
17.87%
Maks. mevduat yükü:
13.33%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
5.18 USD
Ortalama kâr:
16.07 USD
Ortalama zarar:
-12.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-38.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.97 USD (3)
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.92 USD
Maksimum:
38.97 USD (2.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.84% (38.97 USD)
Varlığa göre:
3.42% (45.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 3
XAUUSD 2
EURUSD 1
AUDCAD 1
ETHUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 75
XAUUSD -29
EURUSD 5
AUDCAD -10
ETHUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 152K
XAUUSD -587
EURUSD 100
AUDCAD -267
ETHUSD 319
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.93 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +75.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXPIG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 4
0.82 × 77
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.42 × 155
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.67 × 3
78 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
✅ Safe Steady Profit Samurai – Segnale Forex a Basso Rischio e Lungo Termine

⚖️ Rischio conservativo – leva 1:50, gestione pianificata e disciplinata dello stop-loss
📈 Obiettivo realistico – 3–5% di profitto mensile (pensaci bene! Non lasciare che l’avidità distrugga il tuo conto — è già molto più di quanto offrano la maggior parte degli investimenti reali oggi.)
🔒 Rigoroso controllo del rischio per mantenere il drawdown basso
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 Nessun martingala, nessun grid, nessuna IA – trading 100% umano (solo un EA di protezione utilizzato per chiudere automaticamente le posizioni negative a un limite prestabilito)

👉 Perfetto per chi cerca profitti costanti, crescita stabile e un progetto a lungo termine senza mettere a rischio il capitale.

✅ Safe Steady Profit Samurai – Crescita Sicura, Risultati Reali

Stanco dei segnali che promettono troppo, crollano con forti drawdown e inseguono obiettivi irrealistici?
Qui non forziamo operazioni solo per sembrare attivi.
La priorità è proteggere il capitale e mantenere la coerenza. Nessun setup = nessuna operazione.

Effettuiamo depositi e prelievi mensili! Questo è un progetto a lungo termine.
Nota: utilizzo un conto Standard IC Markets per garantire che il segnale venga copiato accuratamente, anche se usi un broker diverso.

Safe Steady Profit Samurai è stato costruito in modo diverso:

⚖️ Gestione del rischio conservativa – leva 1:50
📈 Obiettivo mensile realistico – circa 3–5% di profitto
🔒 Drawdown medio basso grazie a ingressi precisi e una pianificazione rigorosa dello stop-loss
🧠 Oltre 12 anni di esperienza nel trading Forex
🚫 Nessun gioco d’azzardo, nessun martingala, nessuna esagerazione
🚫 Nessun robot, nessuna IA – trading 100% umano (solo un EA automatico di protezione per chiudere le perdite a un livello controllato)

Questo segnale è ideale per chi desidera risultati costanti e vuole far crescere il proprio capitale in modo sicuro e stabile.

👉 Unisciti allo stile Safe Steady Profit Samurai e scopri un approccio professionale e sostenibile al trading redditizio.

📩 Vuoi applicare al 100% questa strategia? Contattami — abbiamo un foglio personalizzato e ti insegneremo come gestire le operazioni per massimizzare i profitti e costruire ricchezza a lungo termine.

Canali Telegram:





İnceleme yok
2025.10.11 06:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 14:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Safe Steady Gain Samurai
Ayda 49 USD
3%
0
0
USD
1.4K
USD
1
25%
8
62%
18%
2.06
5.18
USD
3%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.