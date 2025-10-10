Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXPIG-Server 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 InstaForex-Server 0.00 × 4 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 Exness-MT5Real18 0.00 × 2 PUPrime-Live 0.00 × 9 OxSecurities-Live 0.00 × 3 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Weltrade-Real 0.00 × 17 OctaFX-Real 0.00 × 2 VantageFX-Live 0.00 × 4 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OctaFX-Real2 0.25 × 4 GOMarketsIntl-Live 0.50 × 2 STARTRADERINTL-Live 0.50 × 12 ICMarketsEU-MT5-5 0.55 × 33 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 VantageInternational-Live 4 0.82 × 77 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 Hankotrade-Live 1.00 × 1 Exness-MT5Real2 1.25 × 8 Forex.com-Live 536 1.42 × 155 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 itexsys-Platform 1.67 × 3 78 daha fazla...