Heiko Kendziorra

Dow vs tec

Heiko Kendziorra
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
47 (51.08%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (48.91%)
En iyi işlem:
4.12 USD
En kötü işlem:
-3.00 USD
Brüt kâr:
40.12 USD (28 931 pips)
Brüt zarar:
-26.92 USD (24 757 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.91 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
99.20%
Maks. mevduat yükü:
70.35%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
25 (27.17%)
Satış işlemleri:
67 (72.83%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
0.85 USD
Ortalama zarar:
-0.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.93 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.59 USD
Maksimum:
6.93 USD (15.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.71% (6.93 USD)
Varlığa göre:
4.98% (2.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.US30Cash 41
.USTECHCash 40
USDJPY 7
NVDA 3
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.US30Cash 8
.USTECHCash -5
USDJPY 4
NVDA 6
EURUSD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.US30Cash 7.8K
.USTECHCash -5K
USDJPY 658
NVDA 608
EURUSD 41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.12 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.38 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2837
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 329
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
1.50 × 2
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
36 daha fazla...
Manual trading
İnceleme yok
2025.10.10 17:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 14:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 14:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 14:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
