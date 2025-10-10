- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
126 (38.76%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (61.23%)
En iyi işlem:
49.70 USD
En kötü işlem:
-59.28 USD
Brüt kâr:
699.19 USD (266 447 pips)
Brüt zarar:
-1 062.75 USD (86 365 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (38.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.39 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
165 (50.77%)
Satış işlemleri:
160 (49.23%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-1.12 USD
Ortalama kâr:
5.55 USD
Ortalama zarar:
-5.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-70.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.23 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
425.79 USD
Maksimum:
433.98 USD (274.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ORB
|116
|XAUUSD
|42
|GBPJPY.ORB
|16
|EURUSD.ORB
|15
|GBPUSD.ORB
|14
|USDCAD
|12
|GBPNZD.ORB
|9
|GBPJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD.ORB
|8
|AUDCAD.ORB
|7
|GBPAUD.ORB
|6
|NQ100.DEC
|6
|USDCHF.ORB
|5
|NZDUSD.ORB
|5
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|NQ100.SEP
|4
|CADJPY.ORB
|4
|AUDUSD.ORB
|4
|USDJPY.ORB
|4
|CHFJPY.ORB
|4
|GBPCAD.ORB
|3
|USDCHF
|2
|DJ30.SEP
|2
|NZDJPY.ORB
|2
|EURAUD.ORB
|2
|AUDJPY.ORB
|2
|CL.DEC
|2
|SP500.SEP
|1
|AUDCHF.ORB
|1
|CLU
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.ORB
|-152
|XAUUSD
|-82
|GBPJPY.ORB
|-11
|EURUSD.ORB
|-13
|GBPUSD.ORB
|-50
|USDCAD
|-9
|GBPNZD.ORB
|2
|GBPJPY
|-7
|USDJPY
|-2
|USDCAD.ORB
|-17
|AUDCAD.ORB
|-14
|GBPAUD.ORB
|-21
|NQ100.DEC
|24
|USDCHF.ORB
|22
|NZDUSD.ORB
|-1
|GBPUSD
|-3
|EURUSD
|-3
|NQ100.SEP
|8
|CADJPY.ORB
|2
|AUDUSD.ORB
|-15
|USDJPY.ORB
|9
|CHFJPY.ORB
|2
|GBPCAD.ORB
|8
|USDCHF
|-6
|DJ30.SEP
|-1
|NZDJPY.ORB
|7
|EURAUD.ORB
|-7
|AUDJPY.ORB
|-3
|CL.DEC
|-16
|SP500.SEP
|-4
|AUDCHF.ORB
|4
|CLU
|-12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.ORB
|-12K
|XAUUSD
|-3.6K
|GBPJPY.ORB
|-29
|EURUSD.ORB
|-249
|GBPUSD.ORB
|-2.6K
|USDCAD
|-631
|GBPNZD.ORB
|1.3K
|GBPJPY
|-546
|USDJPY
|47
|USDCAD.ORB
|-1.4K
|AUDCAD.ORB
|-688
|GBPAUD.ORB
|-2K
|NQ100.DEC
|17K
|USDCHF.ORB
|696
|NZDUSD.ORB
|17
|GBPUSD
|263
|EURUSD
|18
|NQ100.SEP
|4.7K
|CADJPY.ORB
|555
|AUDUSD.ORB
|-920
|USDJPY.ORB
|1.2K
|CHFJPY.ORB
|238
|GBPCAD.ORB
|1.2K
|USDCHF
|-483
|DJ30.SEP
|-3
|NZDJPY.ORB
|882
|EURAUD.ORB
|-852
|AUDJPY.ORB
|-214
|CL.DEC
|-158
|SP500.SEP
|-1.9K
|AUDCHF.ORB
|207
|CLU
|-57
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.70 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +38.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OrbiTradeSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
From 50$ to 1000$
Gold Only !
İnceleme yok