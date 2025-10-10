SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SytheR
Steven Michaelputra S H

SytheR

Steven Michaelputra S H
0 inceleme
219 hafta
0 / 0 USD
0%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
126 (38.76%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (61.23%)
En iyi işlem:
49.70 USD
En kötü işlem:
-59.28 USD
Brüt kâr:
699.19 USD (266 447 pips)
Brüt zarar:
-1 062.75 USD (86 365 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (38.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.39 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
165 (50.77%)
Satış işlemleri:
160 (49.23%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-1.12 USD
Ortalama kâr:
5.55 USD
Ortalama zarar:
-5.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-70.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.23 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
425.79 USD
Maksimum:
433.98 USD (274.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.ORB 116
XAUUSD 42
GBPJPY.ORB 16
EURUSD.ORB 15
GBPUSD.ORB 14
USDCAD 12
GBPNZD.ORB 9
GBPJPY 8
USDJPY 8
USDCAD.ORB 8
AUDCAD.ORB 7
GBPAUD.ORB 6
NQ100.DEC 6
USDCHF.ORB 5
NZDUSD.ORB 5
GBPUSD 4
EURUSD 4
NQ100.SEP 4
CADJPY.ORB 4
AUDUSD.ORB 4
USDJPY.ORB 4
CHFJPY.ORB 4
GBPCAD.ORB 3
USDCHF 2
DJ30.SEP 2
NZDJPY.ORB 2
EURAUD.ORB 2
AUDJPY.ORB 2
CL.DEC 2
SP500.SEP 1
AUDCHF.ORB 1
CLU 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.ORB -152
XAUUSD -82
GBPJPY.ORB -11
EURUSD.ORB -13
GBPUSD.ORB -50
USDCAD -9
GBPNZD.ORB 2
GBPJPY -7
USDJPY -2
USDCAD.ORB -17
AUDCAD.ORB -14
GBPAUD.ORB -21
NQ100.DEC 24
USDCHF.ORB 22
NZDUSD.ORB -1
GBPUSD -3
EURUSD -3
NQ100.SEP 8
CADJPY.ORB 2
AUDUSD.ORB -15
USDJPY.ORB 9
CHFJPY.ORB 2
GBPCAD.ORB 8
USDCHF -6
DJ30.SEP -1
NZDJPY.ORB 7
EURAUD.ORB -7
AUDJPY.ORB -3
CL.DEC -16
SP500.SEP -4
AUDCHF.ORB 4
CLU -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.ORB -12K
XAUUSD -3.6K
GBPJPY.ORB -29
EURUSD.ORB -249
GBPUSD.ORB -2.6K
USDCAD -631
GBPNZD.ORB 1.3K
GBPJPY -546
USDJPY 47
USDCAD.ORB -1.4K
AUDCAD.ORB -688
GBPAUD.ORB -2K
NQ100.DEC 17K
USDCHF.ORB 696
NZDUSD.ORB 17
GBPUSD 263
EURUSD 18
NQ100.SEP 4.7K
CADJPY.ORB 555
AUDUSD.ORB -920
USDJPY.ORB 1.2K
CHFJPY.ORB 238
GBPCAD.ORB 1.2K
USDCHF -483
DJ30.SEP -3
NZDJPY.ORB 882
EURAUD.ORB -852
AUDJPY.ORB -214
CL.DEC -158
SP500.SEP -1.9K
AUDCHF.ORB 207
CLU -57
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.70 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +38.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OrbiTradeSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.10.10 13:25
Trading operations on the account were performed for only 64 days. This comprises 4.18% of days out of the 1532 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 13:25
80% of trades performed within 29 days. This comprises 1.89% of days out of the 1532 days of the signal's entire lifetime.
