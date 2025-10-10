- Büyüme
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
112 (73.20%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (26.80%)
En iyi işlem:
35.20 USD
En kötü işlem:
-20.12 USD
Brüt kâr:
754.14 USD (19 816 pips)
Brüt zarar:
-219.44 USD (6 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (85.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.16 USD (14)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
14.73
Alış işlemleri:
71 (46.41%)
Satış işlemleri:
82 (53.59%)
Kâr faktörü:
3.44
Beklenen getiri:
3.49 USD
Ortalama kâr:
6.73 USD
Ortalama zarar:
-5.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.44 USD (2)
Aylık büyüme:
12.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
36.30 USD (1.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD_
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD_
|535
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD_
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.20 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +85.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CFI4-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
