Md Abul Kasem

ForexBD

Md Abul Kasem
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 79%
Exness-MT5Real7
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
15 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (16.67%)
En iyi işlem:
91.39 USD
En kötü işlem:
-32.86 USD
Brüt kâr:
366.61 USD (74 321 pips)
Brüt zarar:
-51.69 USD (8 822 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (230.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
230.91 USD (11)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
93.18%
Maks. mevduat yükü:
153.40%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
9.52
Alış işlemleri:
1 (5.56%)
Satış işlemleri:
17 (94.44%)
Kâr faktörü:
7.09
Beklenen getiri:
17.50 USD
Ortalama kâr:
24.44 USD
Ortalama zarar:
-17.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-32.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.86 USD (1)
Aylık büyüme:
79.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.24 USD
Maksimum:
33.07 USD (6.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.67% (33.21 USD)
Varlığa göre:
86.39% (617.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 316
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 65K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.39 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +230.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
İnceleme yok
2025.10.10 15:34
High current drawdown in 83% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 14:34
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 14:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 13:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 13:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
