İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
1.17 USD
En kötü işlem:
-0.49 USD
Brüt kâr:
5.66 USD (857 pips)
Brüt zarar:
-0.97 USD (149 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.54 USD (3)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.13%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
9.57
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
5.84
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
0.81 USD
Ortalama zarar:
-0.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.49 USD (1)
Aylık büyüme:
0.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.49 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.04% (0.49 USD)
Varlığa göre:
0.58% (6.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|2
|CHFJPY
|2
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|2
|EURAUD
|1
|CHFJPY
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|300
|EURAUD
|206
|CHFJPY
|102
|EURCAD
|100
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.17 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Min deposit: $1000
TF: 15m
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
0%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
9
77%
100%
5.83
0.52
USD
USD
1%
1:500