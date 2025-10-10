SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TRAIDERS
Sebastian Gil Gonzalez

TRAIDERS

Sebastian Gil Gonzalez
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
9 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (30.77%)
En iyi işlem:
53.74 EUR
En kötü işlem:
-34.47 EUR
Brüt kâr:
266.59 EUR (5 580 pips)
Brüt zarar:
-66.33 EUR (2 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (86.40 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
90.72 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.19%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.70
Alış işlemleri:
1 (7.69%)
Satış işlemleri:
12 (92.31%)
Kâr faktörü:
4.02
Beklenen getiri:
15.40 EUR
Ortalama kâr:
29.62 EUR
Ortalama zarar:
-16.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-34.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-34.47 EUR (1)
Aylık büyüme:
2.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.85 EUR
Maksimum:
35.13 EUR (0.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.34% (34.54 EUR)
Varlığa göre:
2.16% (219.93 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD 5
XAUUSD 4
USDCHF 1
ETHUSD 1
EURUSD 1
EURCAD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD 195
XAUUSD 39
USDCHF -11
ETHUSD 1
EURUSD -3
EURCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD 2.3K
XAUUSD -389
USDCHF -34
ETHUSD 1.1K
EURUSD -100
EURCAD 139
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.74 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +86.40 EUR
Maksimum ardışık zarar: -34.47 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.40 × 115
ICMarketsEU-MT5-2
0.50 × 115
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.88 × 5010
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
1.11 × 9
PacificUnionLLC-Live
1.18 × 17
CapitalPointTrading-MT5-4
1.28 × 76
Exness-MT5Real8
1.28 × 480
ICMarketsAU-Live
1.37 × 169
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
103 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Señal creada para mantener un drawdown muy bajo, en los ultimos 10 años.

 

Es una señan que te ofrecera un buen porcentaje diario de beneficio, limitando las perdidas.

Espero que os guste y os enriquezca como lo ha hecho con nosotros

İnceleme yok
2025.10.13 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 11:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 11:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 11:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TRAIDERS
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
10K
EUR
1
0%
13
69%
100%
4.01
15.40
EUR
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.