İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
10.71 USD
En kötü işlem:
-10.36 USD
Brüt kâr:
22.25 USD (2 218 pips)
Brüt zarar:
-14.10 USD (1 409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.69 USD (3)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
82.16%
Maks. mevduat yükü:
118.21%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
7 (70.00%)
Satış işlemleri:
3 (30.00%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
2.78 USD
Ortalama zarar:
-7.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.36 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.36 USD (28.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.24% (10.36 USD)
Varlığa göre:
35.97% (9.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8
|AUDUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|807
|AUDUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.71 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.50 × 438
|
OctaFX-Real
|1.52 × 168
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
USD
29
USD
USD
1
0%
10
80%
82%
1.57
0.82
USD
USD
36%
1:500