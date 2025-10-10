- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
29 (61.70%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (38.30%)
En iyi işlem:
50.77 USD
En kötü işlem:
-72.70 USD
Brüt kâr:
372.09 USD (253 935 pips)
Brüt zarar:
-345.14 USD (289 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (122.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.66 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
47 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
12.83 USD
Ortalama zarar:
-19.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-220.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-220.08 USD (8)
Aylık büyüme:
30.09%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
236.92 USD
Maksimum:
236.92 USD (22.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|27
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-35K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.77 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +122.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
