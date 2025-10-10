SinyallerBölümler
Spaceman MK1
Igor Loza

Spaceman MK1

Igor Loza
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
1 / 1.9K USD
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
67 (49.62%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (50.37%)
En iyi işlem:
64.80 USD
En kötü işlem:
-34.79 USD
Brüt kâr:
356.31 USD (3 133 pips)
Brüt zarar:
-267.32 USD (3 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (18.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.40 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
13.81%
Maks. mevduat yükü:
0.36%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
136
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
64 (47.41%)
Satış işlemleri:
71 (52.59%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
5.32 USD
Ortalama zarar:
-3.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-42.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.39 USD (5)
Aylık büyüme:
7.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.84 USD
Maksimum:
65.19 USD (5.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.33% (65.19 USD)
Varlığa göre:
0.09% (1.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 126
GBPUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 89
GBPUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -178
GBPUSD 99
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.80 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +18.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
DooFintech-Live 5
0.31 × 13
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.47 × 21933
MonetaMarkets-Live 6
0.69 × 401
ICMarketsSC-Live03
0.70 × 229
ICMarketsSC-Live19
0.77 × 290
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
32 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.10 10:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
