İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
67 (49.62%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (50.37%)
En iyi işlem:
64.80 USD
En kötü işlem:
-34.79 USD
Brüt kâr:
356.31 USD (3 133 pips)
Brüt zarar:
-267.32 USD (3 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (18.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.40 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
13.81%
Maks. mevduat yükü:
0.36%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
136
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
64 (47.41%)
Satış işlemleri:
71 (52.59%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
5.32 USD
Ortalama zarar:
-3.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-42.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.39 USD (5)
Aylık büyüme:
7.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.84 USD
Maksimum:
65.19 USD (5.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.33% (65.19 USD)
Varlığa göre:
0.09% (1.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|126
|GBPUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|89
|GBPUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-178
|GBPUSD
|99
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.80 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +18.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.47 × 21933
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ICMarketsSC-Live03
|0.70 × 229
|
ICMarketsSC-Live19
|0.77 × 290
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 41
