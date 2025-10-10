SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DAIPLY PIPS TRADING BOT
Domas Matkevicius

DAIPLY PIPS TRADING BOT

Domas Matkevicius
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
49 (41.88%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (58.12%)
En iyi işlem:
46.14 USD
En kötü işlem:
-14.66 USD
Brüt kâr:
355.83 USD (49 447 pips)
Brüt zarar:
-261.44 USD (42 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (69.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.87 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
74 (63.25%)
Satış işlemleri:
43 (36.75%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
7.26 USD
Ortalama zarar:
-3.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-51.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.08 USD (9)
Aylık büyüme:
10.04%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.59 USD
Maksimum:
82.01 USD (7.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 100
NAS100.r 17
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 101
NAS100.r -7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 10K
NAS100.r -2.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.14 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +69.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.10 09:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
