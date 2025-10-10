- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
49 (41.88%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (58.12%)
En iyi işlem:
46.14 USD
En kötü işlem:
-14.66 USD
Brüt kâr:
355.83 USD (49 447 pips)
Brüt zarar:
-261.44 USD (42 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (69.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.87 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
74 (63.25%)
Satış işlemleri:
43 (36.75%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
7.26 USD
Ortalama zarar:
-3.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-51.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.08 USD (9)
Aylık büyüme:
10.04%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.59 USD
Maksimum:
82.01 USD (7.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|100
|NAS100.r
|17
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|101
|NAS100.r
|-7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|10K
|NAS100.r
|-2.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.14 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +69.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok