Jose Medina

Jireh

Jose Medina
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 115%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
80 (67.79%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (32.20%)
En iyi işlem:
25.20 USD
En kötü işlem:
-24.29 USD
Brüt kâr:
417.02 USD (218 291 pips)
Brüt zarar:
-270.11 USD (132 501 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (91.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.03 USD (16)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
14.75%
Maks. mevduat yükü:
13.94%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
2.15
Alış işlemleri:
88 (74.58%)
Satış işlemleri:
30 (25.42%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
5.21 USD
Ortalama zarar:
-7.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.25 USD (2)
Aylık büyüme:
115.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.24 USD
Maksimum:
68.41 USD (24.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.26% (68.41 USD)
Varlığa göre:
0.17% (0.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 60
EURUSD 29
GBPUSD 18
USDJPY 7
BTCUSD 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 181
EURUSD 15
GBPUSD -22
USDJPY -25
BTCUSD -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 113K
EURUSD 201
GBPUSD 54
USDJPY -663
BTCUSD -27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.20 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +91.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
İnceleme yok
2025.10.10 09:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 09:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 08:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
