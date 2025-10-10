- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
43 (50.58%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (49.41%)
En iyi işlem:
103.42 USD
En kötü işlem:
-82.37 USD
Brüt kâr:
2 031.63 USD (136 643 pips)
Brüt zarar:
-1 306.65 USD (82 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (367.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
618.20 USD (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.21%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
55 (64.71%)
Satış işlemleri:
30 (35.29%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
8.53 USD
Ortalama kâr:
47.25 USD
Ortalama zarar:
-31.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-163.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-242.74 USD (5)
Aylık büyüme:
40.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
267.22 USD
Maksimum:
544.87 USD (22.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.18% (544.87 USD)
Varlığa göre:
1.37% (34.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|680
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|10
|EURJPY
|10
|AUDJPY
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|47K
|USDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|1.5K
|CHFJPY
|1.5K
|EURJPY
|1.4K
|AUDJPY
|944
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +103.42 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +367.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -163.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
4
0%
85
50%
100%
1.55
8.53
USD
USD
26%
1:200