SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mors
Muhammad Oktariansyah

Mors

Muhammad Oktariansyah
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
43 (50.58%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (49.41%)
En iyi işlem:
103.42 USD
En kötü işlem:
-82.37 USD
Brüt kâr:
2 031.63 USD (136 643 pips)
Brüt zarar:
-1 306.65 USD (82 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (367.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
618.20 USD (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.21%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
55 (64.71%)
Satış işlemleri:
30 (35.29%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
8.53 USD
Ortalama kâr:
47.25 USD
Ortalama zarar:
-31.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-163.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-242.74 USD (5)
Aylık büyüme:
40.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
267.22 USD
Maksimum:
544.87 USD (22.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.18% (544.87 USD)
Varlığa göre:
1.37% (34.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 80
USDJPY 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 680
USDJPY 10
GBPJPY 10
CHFJPY 10
EURJPY 10
AUDJPY 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 47K
USDJPY 1.5K
GBPJPY 1.5K
CHFJPY 1.5K
EURJPY 1.4K
AUDJPY 944
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +103.42 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +367.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -163.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
274 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.10 07:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.