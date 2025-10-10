SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Morning Shoot Gold
Tedi Andriansah

Morning Shoot Gold

Tedi Andriansah
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 91%
Exness-Real4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
36 (53.73%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (46.27%)
En iyi işlem:
88.00 USD
En kötü işlem:
-77.95 USD
Brüt kâr:
2 046.77 USD (263 904 pips)
Brüt zarar:
-1 545.57 USD (185 051 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (373.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
373.01 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
3.15%
Maks. mevduat yükü:
9.36%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
2.01
Alış işlemleri:
33 (49.25%)
Satış işlemleri:
34 (50.75%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
7.48 USD
Ortalama kâr:
56.85 USD
Ortalama zarar:
-49.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-210.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-210.09 USD (3)
Aylık büyüme:
90.93%
Yıllık tahmin:
1 103.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
77.11 USD
Maksimum:
249.94 USD (22.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.32% (249.94 USD)
Varlığa göre:
6.10% (33.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 501
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 79K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +88.00 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +373.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -210.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Morning Trade

Gold specialist

İnceleme yok
2025.11.01 04:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.01 04:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 15:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.18 05:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 04:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 07:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 03:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 02:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 02:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 03:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 02:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 01:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 07:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 07:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 07:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Morning Shoot Gold
Ayda 30 USD
91%
0
0
USD
1.1K
USD
3
100%
67
53%
3%
1.32
7.48
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.