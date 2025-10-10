- Büyüme
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
65 (73.86%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (26.14%)
En iyi işlem:
59.82 USD
En kötü işlem:
-30.26 USD
Brüt kâr:
228.31 USD (858 620 pips)
Brüt zarar:
-124.83 USD (557 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (12.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.76 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.17%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.35
Alış işlemleri:
10 (11.36%)
Satış işlemleri:
78 (88.64%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
3.51 USD
Ortalama zarar:
-5.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.26 USD (1)
Aylık büyüme:
10.58%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.61 USD
Maksimum:
44.03 USD (4.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.03% (44.03 USD)
Varlığa göre:
3.53% (37.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD#
|103
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD#
|301K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.82 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
I use trendlines to identify key support and resistance levels.
Trades are executed semi-auto through a robot using a grid martingale strategy.
There is no fixed stop loss. Positions are closed when the drawdown reaches 20–50% or when price breaks in the opposite direction.
I trade exclusively on BTCUSD.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
83%
88
73%
100%
1.82
1.18
USD
USD
4%
1:500