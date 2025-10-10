SinyallerBölümler
Muhammet Guendogdu

Gold28

Muhammet Guendogdu
0 inceleme
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
0.00 EUR
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 EUR (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 EUR
Ortalama kâr:
0.00 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Veri yok

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal follows a calm, systematic approach to gold trading.
The focus is on consistent capital growth through precise entries, strict risk control, and disciplined position management.


It uses a specially developed trading bot based on solid technical analysis and years of market experience.
The system operates calmly, methodically, and precisely, always under strict risk control.

Each position is carefully opened, managed with discipline, and closed with precision
no emotions, no overleveraging, no unnecessary risk.

Recommended Capital: From 200 USD/EUR  0.01Lot
Recommended Broker: ECN or RAW Spread

2025.10.10 06:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 06:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 06:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 06:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
