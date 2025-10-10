- Büyüme
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
14 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (33.33%)
En iyi işlem:
5.08 EUR
En kötü işlem:
-10.01 EUR
Brüt kâr:
35.94 EUR (4 160 pips)
Brüt zarar:
-55.83 EUR (6 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (33.48 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
33.48 EUR (13)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
21 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-0.95 EUR
Ortalama kâr:
2.57 EUR
Ortalama zarar:
-7.98 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-35.82 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-35.82 EUR (5)
Aylık büyüme:
-9.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.89 EUR
Maksimum:
53.37 EUR (22.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.08 EUR
En kötü işlem: -10 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +33.48 EUR
Maksimum ardışık zarar: -35.82 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
