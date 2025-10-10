- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
248 (81.31%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (18.69%)
En iyi işlem:
48.78 USD
En kötü işlem:
-49.20 USD
Brüt kâr:
1 819.28 USD (86 586 pips)
Brüt zarar:
-687.36 USD (17 416 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (104.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.99 USD (7)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.64
Alış işlemleri:
218 (71.48%)
Satış işlemleri:
87 (28.52%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
3.71 USD
Ortalama kâr:
7.34 USD
Ortalama zarar:
-12.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-103.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.48 USD (4)
Aylık büyüme:
22.68%
Yıllık tahmin:
275.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.12 USD
Maksimum:
170.40 USD (9.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.94% (170.40 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|246
|USDJPYr
|19
|GBPJPYr
|12
|GBPUSDr
|12
|EURAUDr
|5
|USDCADr
|4
|EURUSDr
|4
|JPN225
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|1K
|USDJPYr
|-33
|GBPJPYr
|41
|GBPUSDr
|36
|EURAUDr
|27
|USDCADr
|15
|EURUSDr
|12
|JPN225
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|60K
|USDJPYr
|271
|GBPJPYr
|2.6K
|GBPUSDr
|1.5K
|EURAUDr
|601
|USDCADr
|1.5K
|EURUSDr
|658
|JPN225
|2.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.78 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +104.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
