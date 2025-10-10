SinyallerBölümler
Daichi Matsuki

Tdtd

0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 155%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
248 (81.31%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (18.69%)
En iyi işlem:
48.78 USD
En kötü işlem:
-49.20 USD
Brüt kâr:
1 819.28 USD (86 586 pips)
Brüt zarar:
-687.36 USD (17 416 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (104.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.99 USD (7)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.64
Alış işlemleri:
218 (71.48%)
Satış işlemleri:
87 (28.52%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
3.71 USD
Ortalama kâr:
7.34 USD
Ortalama zarar:
-12.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-103.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.48 USD (4)
Aylık büyüme:
22.68%
Yıllık tahmin:
275.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.12 USD
Maksimum:
170.40 USD (9.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.94% (170.40 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 246
USDJPYr 19
GBPJPYr 12
GBPUSDr 12
EURAUDr 5
USDCADr 4
EURUSDr 4
JPN225 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 1K
USDJPYr -33
GBPJPYr 41
GBPUSDr 36
EURAUDr 27
USDCADr 15
EURUSDr 12
JPN225 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 60K
USDJPYr 271
GBPJPYr 2.6K
GBPUSDr 1.5K
EURAUDr 601
USDCADr 1.5K
EURUSDr 658
JPN225 2.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
