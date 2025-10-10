- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
59 (59.00%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (41.00%)
En iyi işlem:
7.30 AUD
En kötü işlem:
-109.03 AUD
Brüt kâr:
89.20 AUD (15 408 pips)
Brüt zarar:
-242.06 AUD (87 586 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (18.22 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
18.22 AUD (11)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
59 (59.00%)
Satış işlemleri:
41 (41.00%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-1.53 AUD
Ortalama kâr:
1.51 AUD
Ortalama zarar:
-5.90 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.16 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.03 AUD (1)
Aylık büyüme:
-9.34%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
157.60 AUD
Maksimum:
157.60 AUD (65.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.21% (157.60 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|39
|BTCUSD
|11
|GBPNZD.i
|5
|CHFJPY.i
|4
|GBPJPY.i
|4
|EURJPY.i
|3
|NZDUSD.i
|3
|EURAUD.i
|3
|AUDJPY.i
|2
|USDJPY.i
|2
|USDCAD.i
|2
|GBPCAD.i
|2
|AUDNZD.i
|2
|GBPUSD.i
|2
|AUDUSD.i
|2
|NZDCAD.i
|2
|CADCHF.i
|2
|AUDCHF.i
|1
|NZDCHF.i
|1
|GBPAUD.i
|1
|CADJPY.i
|1
|EURUSD.i
|1
|AUDCAD.i
|1
|AU200
|1
|USDCHF.i
|1
|EURGBP.i
|1
|GBPCHF.i
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.i
|-104
|BTCUSD
|-8
|GBPNZD.i
|5
|CHFJPY.i
|-1
|GBPJPY.i
|-1
|EURJPY.i
|-3
|NZDUSD.i
|0
|EURAUD.i
|-2
|AUDJPY.i
|2
|USDJPY.i
|-2
|USDCAD.i
|0
|GBPCAD.i
|0
|AUDNZD.i
|1
|GBPUSD.i
|-3
|AUDUSD.i
|1
|NZDCAD.i
|1
|CADCHF.i
|1
|AUDCHF.i
|-1
|NZDCHF.i
|-1
|GBPAUD.i
|4
|CADJPY.i
|-2
|EURUSD.i
|1
|AUDCAD.i
|-1
|AU200
|0
|USDCHF.i
|-1
|EURGBP.i
|1
|GBPCHF.i
|-2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.i
|-2.6K
|BTCUSD
|-70K
|GBPNZD.i
|747
|CHFJPY.i
|-142
|GBPJPY.i
|-123
|EURJPY.i
|-313
|NZDUSD.i
|-1
|EURAUD.i
|-271
|AUDJPY.i
|252
|USDJPY.i
|-270
|USDCAD.i
|7
|GBPCAD.i
|52
|AUDNZD.i
|194
|GBPUSD.i
|-263
|AUDUSD.i
|64
|NZDCAD.i
|86
|CADCHF.i
|52
|AUDCHF.i
|-84
|NZDCHF.i
|-93
|GBPAUD.i
|574
|CADJPY.i
|-188
|EURUSD.i
|99
|AUDCAD.i
|-96
|AU200
|-39
|USDCHF.i
|-58
|EURGBP.i
|85
|GBPCHF.i
|-140
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.30 AUD
En kötü işlem: -109 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.22 AUD
Maksimum ardışık zarar: -9.16 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok