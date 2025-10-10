SinyallerBölümler
NeoFX Trend Blueberry

Sentono
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -64%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
59 (59.00%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (41.00%)
En iyi işlem:
7.30 AUD
En kötü işlem:
-109.03 AUD
Brüt kâr:
89.20 AUD (15 408 pips)
Brüt zarar:
-242.06 AUD (87 586 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (18.22 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
18.22 AUD (11)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
59 (59.00%)
Satış işlemleri:
41 (41.00%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-1.53 AUD
Ortalama kâr:
1.51 AUD
Ortalama zarar:
-5.90 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.16 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.03 AUD (1)
Aylık büyüme:
-9.34%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
157.60 AUD
Maksimum:
157.60 AUD (65.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.21% (157.60 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.i 39
BTCUSD 11
GBPNZD.i 5
CHFJPY.i 4
GBPJPY.i 4
EURJPY.i 3
NZDUSD.i 3
EURAUD.i 3
AUDJPY.i 2
USDJPY.i 2
USDCAD.i 2
GBPCAD.i 2
AUDNZD.i 2
GBPUSD.i 2
AUDUSD.i 2
NZDCAD.i 2
CADCHF.i 2
AUDCHF.i 1
NZDCHF.i 1
GBPAUD.i 1
CADJPY.i 1
EURUSD.i 1
AUDCAD.i 1
AU200 1
USDCHF.i 1
EURGBP.i 1
GBPCHF.i 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.i -104
BTCUSD -8
GBPNZD.i 5
CHFJPY.i -1
GBPJPY.i -1
EURJPY.i -3
NZDUSD.i 0
EURAUD.i -2
AUDJPY.i 2
USDJPY.i -2
USDCAD.i 0
GBPCAD.i 0
AUDNZD.i 1
GBPUSD.i -3
AUDUSD.i 1
NZDCAD.i 1
CADCHF.i 1
AUDCHF.i -1
NZDCHF.i -1
GBPAUD.i 4
CADJPY.i -2
EURUSD.i 1
AUDCAD.i -1
AU200 0
USDCHF.i -1
EURGBP.i 1
GBPCHF.i -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.i -2.6K
BTCUSD -70K
GBPNZD.i 747
CHFJPY.i -142
GBPJPY.i -123
EURJPY.i -313
NZDUSD.i -1
EURAUD.i -271
AUDJPY.i 252
USDJPY.i -270
USDCAD.i 7
GBPCAD.i 52
AUDNZD.i 194
GBPUSD.i -263
AUDUSD.i 64
NZDCAD.i 86
CADCHF.i 52
AUDCHF.i -84
NZDCHF.i -93
GBPAUD.i 574
CADJPY.i -188
EURUSD.i 99
AUDCAD.i -96
AU200 -39
USDCHF.i -58
EURGBP.i 85
GBPCHF.i -140
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.30 AUD
En kötü işlem: -109 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.22 AUD
Maksimum ardışık zarar: -9.16 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.10 04:14
A large drawdown may occur on the account again
