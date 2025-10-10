- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
5 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
En iyi işlem:
4.11 USD
En kötü işlem:
-16.36 USD
Brüt kâr:
10.21 USD (10 206 pips)
Brüt zarar:
-17.09 USD (17 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (10.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.21 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
52.82%
Maks. mevduat yükü:
4.70%
En son işlem:
37 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
4 (57.14%)
Satış işlemleri:
3 (42.86%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-0.98 USD
Ortalama kâr:
2.04 USD
Ortalama zarar:
-8.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-16.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.36 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.88 USD
Maksimum:
16.36 USD (8.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.63% (16.36 USD)
Varlığa göre:
11.11% (21.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.11 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
