- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (66.67%)
En iyi işlem:
4.89 USD
En kötü işlem:
-12.45 USD
Brüt kâr:
4.89 USD (4 887 pips)
Brüt zarar:
-14.81 USD (14 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (4.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.89 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.46
Alım-satım etkinliği:
53.06%
Maks. mevduat yükü:
4.90%
En son işlem:
36 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.33
Beklenen getiri:
-3.31 USD
Ortalama kâr:
4.89 USD
Ortalama zarar:
-7.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-14.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.81 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.92 USD
Maksimum:
14.81 USD (8.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.01% (14.81 USD)
Varlığa göre:
11.54% (21.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-9.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.89 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
