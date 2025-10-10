- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
46 (41.81%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (58.18%)
En iyi işlem:
232.15 USD
En kötü işlem:
-154.80 USD
Brüt kâr:
1 597.69 USD (85 534 pips)
Brüt zarar:
-1 778.28 USD (133 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (617.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
617.33 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
110
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.15
Alış işlemleri:
74 (67.27%)
Satış işlemleri:
36 (32.73%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-1.64 USD
Ortalama kâr:
34.73 USD
Ortalama zarar:
-27.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-1 231.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 231.94 USD (44)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
697.66 USD
Maksimum:
1 231.94 USD (188.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-181
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +232.15 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 44
Maksimum ardışık kâr: +617.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 231.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
