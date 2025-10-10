- Büyüme
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
122 (69.71%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (30.29%)
En iyi işlem:
47.90 USD
En kötü işlem:
-40.19 USD
Brüt kâr:
437.45 USD (41 272 pips)
Brüt zarar:
-345.03 USD (34 475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (12.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.87 USD (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
87 (49.71%)
Satış işlemleri:
88 (50.29%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
3.59 USD
Ortalama zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-112.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.31 USD (4)
Aylık büyüme:
18.48%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.30 USD
Maksimum:
136.33 USD (23.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.07% (136.33 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|175
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|92
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|6.8K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.90 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +12.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -112.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OEXNLimited-Asia" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
