İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
12 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
273.60 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2 066.20 USD (10 323 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 066.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 066.20 USD (12)
Sharpe oranı:
2.37
Alım-satım etkinliği:
9.97%
Maks. mevduat yükü:
3.15%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (33.33%)
Satış işlemleri:
8 (66.67%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
172.18 USD
Ortalama kâr:
172.18 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
20.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.64% (536.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|4.22 × 9
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
GOLDEN TRAP Auto Trap
Manual trading only on XAUUSD using the GOLDEN TRAP. This trading strategy involves placing pending orders: BUY STOP and SELL STOP.
İnceleme yok
