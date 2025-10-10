SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Big Strike
Ida Bagus Jagatdhita Karana

Big Strike

Ida Bagus Jagatdhita Karana
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
0%
Monex-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
50 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
27.72 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 016.68 USD (15 330 pips)
Brüt zarar:
-17.60 USD
Maksimum ardışık kazanç:
50 (1 016.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 016.68 USD (50)
Sharpe oranı:
4.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.27%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
1427.26
Alış işlemleri:
50 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
57.77
Beklenen getiri:
20.33 USD
Ortalama kâr:
20.33 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
12.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 USD
Maksimum:
0.70 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.97% (546.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.72 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 016.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

For Everyone That Seek Big Catch
İnceleme yok
2025.10.10 01:04
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 1.29% of days out of the 310 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 01:04
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.97% of days out of the 310 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Big Strike
Ayda 39 USD
0%
0
0
USD
11K
USD
45
100%
50
100%
100%
57.76
20.33
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.