İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
16 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (20.00%)
En iyi işlem:
10.15 USD
En kötü işlem:
-3.85 USD
Brüt kâr:
23.56 USD (1 061 pips)
Brüt zarar:
-10.44 USD (863 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (2.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.26 USD (5)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.93%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
20 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.26
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
1.47 USD
Ortalama zarar:
-2.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.74 USD (3)
Aylık büyüme:
0.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.94 USD
Maksimum:
9.74 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.30% (29.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|198
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.15 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
PAMM Ract Capital Conservative - Broker DooPrime
Monthly Target: 6%
Max DrawnDown Target: 8%
ractcapital.com.br
@ractcapital on Instagram
CNPJ: 57.474.750/0001-12
