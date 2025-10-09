SinyallerBölümler
Strinjem Aur
Damian Blaha

Strinjem Aur

Damian Blaha
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 90%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
10 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (37.50%)
En iyi işlem:
7.92 USD
En kötü işlem:
-2.97 USD
Brüt kâr:
55.01 USD (12 921 pips)
Brüt zarar:
-7.47 USD (2 229 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (54.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.98 USD (9)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
39.85%
Maks. mevduat yükü:
111.52%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.40
Alış işlemleri:
1 (6.25%)
Satış işlemleri:
15 (93.75%)
Kâr faktörü:
7.36
Beklenen getiri:
2.97 USD
Ortalama kâr:
5.50 USD
Ortalama zarar:
-1.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-7.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.43 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.41 USD
Maksimum:
7.43 USD (14.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.02% (7.44 USD)
Varlığa göre:
10.94% (4.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.USTECHCash 15
.DE40Cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.USTECHCash 48
.DE40Cash 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.USTECHCash 11K
.DE40Cash 28
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.92 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +54.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I present to you a high-risk and highly profitable signal from a team of two traders. This trading strategy is based on a structural pattern and uses only volume and Fibonacci ratios, without the use of risky trading methods such as martingale or averaging. It offers maximum simplicity and reliability. Risk per trade is 10%, and the approximate number of trades per day is 1-5. Without compound interest, the expected monthly profitability is a 1-3x increase in the deposit.
İnceleme yok
2025.10.10 19:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 19:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 12:25
Share of trading days is too low
2025.10.10 12:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 21:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 21:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 21:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 21:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 21:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
