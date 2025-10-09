SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / KaerdelS
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

KaerdelS

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
0%
MEXAtlantic2-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
21 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (46.15%)
En iyi işlem:
13.89 EUR
En kötü işlem:
-75.17 EUR
Brüt kâr:
49.36 EUR (4 855 pips)
Brüt zarar:
-176.70 EUR (5 922 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (15.49 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
15.49 EUR (5)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.79%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
26 (66.67%)
Satış işlemleri:
13 (33.33%)
Kâr faktörü:
0.28
Beklenen getiri:
-3.27 EUR
Ortalama kâr:
2.35 EUR
Ortalama zarar:
-9.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-12.04 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-107.92 EUR (3)
Aylık büyüme:
-4.50%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
141.49 EUR
Maksimum:
151.94 EUR (5.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
2.39% (64.69 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD... 8
AUDUSD... 7
AUDNZD... 6
GBPCAD... 4
EURCAD... 4
EURUSD... 3
XAUUSD... 2
USDCAD... 2
AUDCAD... 2
GBPUSD... 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD... 3
AUDUSD... 6
AUDNZD... -35
GBPCAD... -58
EURCAD... -3
EURUSD... -84
XAUUSD... 24
USDCAD... 2
AUDCAD... 0
GBPUSD... 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD... 493
AUDUSD... 145
AUDNZD... -505
GBPCAD... -2.8K
EURCAD... -294
EURUSD... -654
XAUUSD... 2.4K
USDCAD... 38
AUDCAD... 27
GBPUSD... 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.89 EUR
En kötü işlem: -75 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +15.49 EUR
Maksimum ardışık zarar: -12.04 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic2-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.09 21:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KaerdelS
Ayda 50 USD
0%
0
0
USD
2.7K
EUR
2
94%
39
53%
100%
0.27
-3.27
EUR
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.