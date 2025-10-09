- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
7.08 USD
En kötü işlem:
-2.82 USD
Brüt kâr:
8.55 USD (852 pips)
Brüt zarar:
-2.82 USD (281 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.08 USD (1)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
2 (40.00%)
Satış işlemleri:
3 (60.00%)
Kâr faktörü:
3.03
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-2.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.82 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.35 USD
Maksimum:
2.82 USD (24.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|571
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.08 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
