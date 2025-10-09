SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SilentAISkyriss
Shailesh Nanubhai Bagdai

SilentAISkyriss

Shailesh Nanubhai Bagdai
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
SkyrissSecurities-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
275
Kârla kapanan işlemler:
19 (6.90%)
Zararla kapanan işlemler:
256 (93.09%)
En iyi işlem:
5.80 USD
En kötü işlem:
-3.32 USD
Brüt kâr:
22.60 USD (3 448 pips)
Brüt zarar:
-73.78 USD (5 796 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (12.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.28 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.68%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
298
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
165 (60.00%)
Satış işlemleri:
110 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.31
Beklenen getiri:
-0.19 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
-0.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
224 (-43.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.92 USD (224)
Aylık büyüme:
-1.01%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.69 USD
Maksimum:
62.69 USD (1.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.23% (61.49 USD)
Varlığa göre:
0.53% (26.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP. 38
GBPJPY. 26
NZDUSD. 23
AUDUSD. 22
EURCHF. 20
CHFJPY. 17
NZDJPY. 17
GBPUSD. 15
AUDCHF. 13
USDCHF. 10
GBPAUD. 9
NZDCHF. 9
AUDJPY. 8
EURAUD. 8
EURNZD. 8
USDJPY. 8
EURJPY. 7
GBPNZD. 6
USDCAD. 5
CADCHF. 5
EURUSD. 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP. -10
GBPJPY. -5
NZDUSD. -10
AUDUSD. -9
EURCHF. -7
CHFJPY. 15
NZDJPY. -2
GBPUSD. -2
AUDCHF. -2
USDCHF. -2
GBPAUD. -2
NZDCHF. 0
AUDJPY. -2
EURAUD. -2
EURNZD. -3
USDJPY. -2
EURJPY. -2
GBPNZD. -2
USDCAD. -1
CADCHF. -1
EURUSD. 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP. -465
GBPJPY. -386
NZDUSD. -819
AUDUSD. -716
EURCHF. -420
CHFJPY. 2.6K
NZDJPY. -134
GBPUSD. -101
AUDCHF. -77
USDCHF. -104
GBPAUD. -198
NZDCHF. 29
AUDJPY. -155
EURAUD. -141
EURNZD. -414
USDJPY. -244
EURJPY. -153
GBPNZD. -308
USDCAD. -66
CADCHF. -26
EURUSD. -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.80 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 224
Maksimum ardışık kâr: +12.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SkyrissSecurities-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Saved
İnceleme yok
2025.10.09 20:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SilentAISkyriss
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
4.9K
USD
1
81%
275
6%
100%
0.30
-0.19
USD
1%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.