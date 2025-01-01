SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, PF SYSTEM sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Karlo Wilson Vendiola kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

EAFILTERGRID
Büyüme
963%
Aboneler
0
Haftalar
345
İşlemler
5710
Kazanç
64%
Kâr faktörü
1.99
Maks. düşüş
35%
THE GOLD DIGGER
Büyüme
10%
Aboneler
0
Haftalar
1
İşlemler
13
Kazanç
53%
Kâr faktörü
8.48
Maks. düşüş
2%

Veya diğer MetaTrader 4 sinyalleri arasından seçim yapın:

MultiWay ICM
Büyüme
488%
Aboneler
10
Haftalar
91
İşlemler
815
Kazanç
73%
Kâr faktörü
1.87
Maks. düşüş
28%
ATong
Büyüme
4 336%
Aboneler
1
Haftalar
234
İşlemler
7819
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.54
Maks. düşüş
28%
KingFX AU
Büyüme
13 378%
Aboneler
24
Haftalar
184
İşlemler
3199
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.64
Maks. düşüş
52%
Gold pro
Büyüme
1 923%
Aboneler
20
Haftalar
34
İşlemler
724
Kazanç
80%
Kâr faktörü
2.10
Maks. düşüş
52%
High frequency
Büyüme
5 640%
Aboneler
1
Haftalar
194
İşlemler
10025
Kazanç
68%
Kâr faktörü
1.60
Maks. düşüş
42%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
721%
Aboneler
10
Haftalar
67
İşlemler
2933
Kazanç
81%
Kâr faktörü
3.57
Maks. düşüş
41%
MCA100
Büyüme
1 164%
Aboneler
40
Haftalar
99
İşlemler
285
Kazanç
57%
Kâr faktörü
1.69
Maks. düşüş
35%
NeroSignal
Büyüme
790%
Aboneler
16
Haftalar
44
İşlemler
1518
Kazanç
60%
Kâr faktörü
1.43
Maks. düşüş
39%
Niguru GBP
Büyüme
12 557%
Aboneler
0
Haftalar
136
İşlemler
1149
Kazanç
88%
Kâr faktörü
2.55
Maks. düşüş
39%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
5 704%
Aboneler
2
Haftalar
321
İşlemler
1950
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.93
Maks. düşüş
38%

