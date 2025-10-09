- Büyüme
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
15 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (16.67%)
En iyi işlem:
5.41 USD
En kötü işlem:
-5.55 USD
Brüt kâr:
41.75 USD (4 170 pips)
Brüt zarar:
-14.57 USD (1 456 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (17.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.08 USD (6)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
6.37%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
4.90
Alış işlemleri:
9 (50.00%)
Satış işlemleri:
9 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
1.51 USD
Ortalama kâr:
2.78 USD
Ortalama zarar:
-4.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.55 USD (1)
Aylık büyüme:
27.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.55 USD (4.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.95% (5.55 USD)
Varlığa göre:
0.10% (0.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.i
|27
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.i
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.41 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
