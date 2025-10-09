SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BurqaFX Gold Hunter
Alessandro Elvis Zen

BurqaFX Gold Hunter

Alessandro Elvis Zen
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 309%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
943
Kârla kapanan işlemler:
771 (81.76%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (18.24%)
En iyi işlem:
32.35 EUR
En kötü işlem:
-13.63 EUR
Brüt kâr:
1 265.44 EUR (86 216 pips)
Brüt zarar:
-642.58 EUR (59 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (26.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
49.63 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
207
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
17.22
Alış işlemleri:
657 (69.67%)
Satış işlemleri:
286 (30.33%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
0.66 EUR
Ortalama kâr:
1.64 EUR
Ortalama zarar:
-3.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-36.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-36.18 EUR (4)
Aylık büyüme:
164.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
36.18 EUR (6.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.96% (33.63 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 943
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 710
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.35 EUR
En kötü işlem: -14 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +26.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -36.18 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


🔒 Automated trades 
📈 Daily gains of 3-5%
🔑 Asian & London Session only!
💸 Start with just 300$ and lot size 0.01
🔍 Join our Telegram Community t.me/burqafxea
İnceleme yok
2025.10.09 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
