- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
943
Kârla kapanan işlemler:
771 (81.76%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (18.24%)
En iyi işlem:
32.35 EUR
En kötü işlem:
-13.63 EUR
Brüt kâr:
1 265.44 EUR (86 216 pips)
Brüt zarar:
-642.58 EUR (59 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (26.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
49.63 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
207
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
17.22
Alış işlemleri:
657 (69.67%)
Satış işlemleri:
286 (30.33%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
0.66 EUR
Ortalama kâr:
1.64 EUR
Ortalama zarar:
-3.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-36.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-36.18 EUR (4)
Aylık büyüme:
164.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
36.18 EUR (6.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.96% (33.63 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|943
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|710
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.35 EUR
En kötü işlem: -14 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +26.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -36.18 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🔒 Automated trades
📈 Daily gains of 3-5%
🔑 Asian & London Session only!
💸 Start with just 300$ and lot size 0.01
🔍 Join our Telegram Community t.me/burqafxea
İnceleme yok