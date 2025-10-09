SinyallerBölümler
Namdev Mahadev Pawar

Saiyyarafxea

Namdev Mahadev Pawar
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
2.96 USD
En kötü işlem:
-6.38 USD
Brüt kâr:
5.08 USD (14 386 pips)
Brüt zarar:
-6.50 USD (634 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (5.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.08 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
4 (80.00%)
Satış işlemleri:
1 (20.00%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.28 USD
Ortalama kâr:
1.27 USD
Ortalama zarar:
-6.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.38 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.42 USD
Maksimum:
6.42 USD (3.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3
BTCUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -259
BTCUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.96 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 8
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 680
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3417
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
CapitalPointTrading-MT5-4
1.32 × 63
ICMarketsAU-Live
1.37 × 169
ICMarketsEU-MT5-5
1.50 × 8
Exness-MT5Real7
1.51 × 113
Exness-MT5Real17
1.52 × 23
İnceleme yok
2025.10.09 18:45
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.09 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 18:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
