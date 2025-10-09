- Büyüme
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
5 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
En iyi işlem:
8.56 USD
En kötü işlem:
-3.74 USD
Brüt kâr:
11.27 USD (33 753 pips)
Brüt zarar:
-5.61 USD (18 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.28 USD (2)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
12 saniye
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
3 (42.86%)
Satış işlemleri:
4 (57.14%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-2.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.61 USD (2)
Aylık büyüme:
11.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.61 USD (9.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.56 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real31
|0.78 × 36
|
Tickmill-Live
|21.50 × 12248
