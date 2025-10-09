SinyallerBölümler
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo BTCUSD001

Fredy Putra Pratama
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 46%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
26 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (38.10%)
En iyi işlem:
6.42 USD
En kötü işlem:
-3.90 USD
Brüt kâr:
41.38 USD (158 913 pips)
Brüt zarar:
-26.66 USD (107 840 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (11.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.83 USD (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
39 saniye
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
29 (69.05%)
Satış işlemleri:
13 (30.95%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
1.59 USD
Ortalama zarar:
-1.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.17 USD (3)
Aylık büyüme:
45.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.86 USD (20.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.67% (9.86 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 38
ETHUSD 3
US30 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 16
ETHUSD -1
US30 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 52K
ETHUSD -665
US30 50
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.42 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +11.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 64
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 34
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 12
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 5
TickmillUK-Live
20.74 × 31
Tickmill-Live
21.41 × 13540
İnceleme yok
2025.10.24 13:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 07:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 17:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.19 11:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 18:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 18:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
