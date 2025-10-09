- Büyüme
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
26 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (38.10%)
En iyi işlem:
6.42 USD
En kötü işlem:
-3.90 USD
Brüt kâr:
41.38 USD (158 913 pips)
Brüt zarar:
-26.66 USD (107 840 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (11.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.83 USD (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
39 saniye
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
29 (69.05%)
Satış işlemleri:
13 (30.95%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
1.59 USD
Ortalama zarar:
-1.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.17 USD (3)
Aylık büyüme:
45.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.86 USD (20.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.67% (9.86 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|38
|ETHUSD
|3
|US30
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|16
|ETHUSD
|-1
|US30
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|52K
|ETHUSD
|-665
|US30
|50
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.42 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +11.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 64
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 34
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 5
|
TickmillUK-Live
|20.74 × 31
|
Tickmill-Live
|21.41 × 13540
