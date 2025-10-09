- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
8 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (42.86%)
En iyi işlem:
7 238.31 USD
En kötü işlem:
-540.14 USD
Brüt kâr:
9 392.43 USD (25 798 pips)
Brüt zarar:
-1 386.26 USD (28 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8 472.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 472.80 USD (4)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
7.00
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
6.78
Beklenen getiri:
571.87 USD
Ortalama kâr:
1 174.05 USD
Ortalama zarar:
-231.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-788.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-788.19 USD (2)
Aylık büyüme:
26.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 133.58 USD
Maksimum:
1 144.00 USD (3.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-444
|XAUUSD
|8.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-6.4K
|XAUUSD
|3.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 238.31 USD
En kötü işlem: -540 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8 472.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -788.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 680
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3417
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.32 × 63
|
ICMarketsAU-Live
|1.37 × 169
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.50 × 8
|
Exness-MT5Real7
|1.51 × 113
|
Exness-MT5Real17
|1.52 × 23
İnceleme yok