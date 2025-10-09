SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FredyFlamengo
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo

Fredy Putra Pratama
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
8 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (42.86%)
En iyi işlem:
7 238.31 USD
En kötü işlem:
-540.14 USD
Brüt kâr:
9 392.43 USD (25 798 pips)
Brüt zarar:
-1 386.26 USD (28 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8 472.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 472.80 USD (4)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
7.00
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
6.78
Beklenen getiri:
571.87 USD
Ortalama kâr:
1 174.05 USD
Ortalama zarar:
-231.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-788.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-788.19 USD (2)
Aylık büyüme:
26.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 133.58 USD
Maksimum:
1 144.00 USD (3.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 8
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -444
XAUUSD 8.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -6.4K
XAUUSD 3.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 238.31 USD
En kötü işlem: -540 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8 472.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -788.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 8
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 680
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3417
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
CapitalPointTrading-MT5-4
1.32 × 63
ICMarketsAU-Live
1.37 × 169
ICMarketsEU-MT5-5
1.50 × 8
Exness-MT5Real7
1.51 × 113
Exness-MT5Real17
1.52 × 23
90 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.09 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 18:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
