İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (66.67%)
En iyi işlem:
7.90 USD
En kötü işlem:
-22.28 USD
Brüt kâr:
7.90 USD (7 900 pips)
Brüt zarar:
-31.60 USD (26 943 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (7.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.90 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.62
Alım-satım etkinliği:
34.22%
Maks. mevduat yükü:
5.05%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.25
Beklenen getiri:
-7.90 USD
Ortalama kâr:
7.90 USD
Ortalama zarar:
-15.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-31.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.60 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.60 USD
Maksimum:
31.60 USD (6.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.32% (31.60 USD)
Varlığa göre:
5.63% (28.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-24
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-19K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.26 × 114
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Positional gold trading system
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
476
USD
USD
1
100%
3
33%
34%
0.25
-7.90
USD
USD
6%
1:500