Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Existrade-WForex Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 2 SicherMayorLtd-Server 0.00 × 2 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 2 TickmillUK-Live 0.58 × 40 FIBOGroup-MT5 Server 1.13 × 8 Exness-MT5Real11 1.33 × 6 PacificUnionLLC-Live 1.40 × 5 ForexTimeFXTM-Live01 1.56 × 121 ACYSecurities-Live 2.00 × 2 Axiory-Live 2.00 × 2 RannForex-Server 2.45 × 22 ZeroMarkets-Live-1 2.50 × 2 XMTrading-MT5 3 2.60 × 5 MilliyFXGlobal-Server 2.74 × 38 Tickmill-Live 2.83 × 75 TriveFinancial-MT5Live-2 2.90 × 62 Alpari-MT5 3.09 × 195 Tradeview-Live 3.25 × 8 BlueberryMarkets-Live 3.27 × 22 RoboForex-ECN 3.34 × 163 Exness-MT5Real7 3.38 × 32 ICMarketsSC-MT5 3.39 × 354 Darwinex-Live 3.50 × 8 GOMarketsMU-Live 3.50 × 2 FusionMarkets-Live 3.57 × 204 36 daha fazla...