- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
40 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
127.57 RUR
En kötü işlem:
0.00 RUR
Brüt kâr:
1 427.79 RUR (1 926 pips)
Brüt zarar:
0.00 RUR
Maksimum ardışık kazanç:
40 (1 427.79 RUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 427.79 RUR (40)
Sharpe oranı:
1.39
Alım-satım etkinliği:
90.12%
Maks. mevduat yükü:
164.69%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
31 (77.50%)
Satış işlemleri:
9 (22.50%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
35.69 RUR
Ortalama kâr:
35.69 RUR
Ortalama zarar:
0.00 RUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 RUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 RUR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUR
Maksimum:
0.00 RUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUR)
Varlığa göre:
47.82% (1 639.01 RUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|12
|USDJPY
|9
|NZDUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|8
|USDJPY
|5
|NZDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|617
|EURUSD
|594
|USDJPY
|547
|NZDUSD
|168
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +127.57 RUR
En kötü işlem: -0 RUR
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 427.79 RUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 RUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Existrade-WForex Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
SicherMayorLtd-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.58 × 40
|
FIBOGroup-MT5 Server
|1.13 × 8
|
Exness-MT5Real11
|1.33 × 6
|
PacificUnionLLC-Live
|1.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.56 × 121
|
ACYSecurities-Live
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.00 × 2
|
RannForex-Server
|2.45 × 22
|
ZeroMarkets-Live-1
|2.50 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|2.60 × 5
|
MilliyFXGlobal-Server
|2.74 × 38
|
Tickmill-Live
|2.83 × 75
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|2.90 × 62
|
Alpari-MT5
|3.09 × 195
|
Tradeview-Live
|3.25 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|3.27 × 22
|
RoboForex-ECN
|3.34 × 163
|
Exness-MT5Real7
|3.38 × 32
|
ICMarketsSC-MT5
|3.39 × 354
|
Darwinex-Live
|3.50 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|3.57 × 204
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
71%
0
0
USD
USD
3.4K
RUR
RUR
1
0%
40
100%
90%
n/a
35.69
RUR
RUR
48%
1:500