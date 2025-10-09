SinyallerBölümler
Evgenii Shugurov

Holy J

Evgenii Shugurov
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 71%
Existrade-WForex Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
40 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
127.57 RUR
En kötü işlem:
0.00 RUR
Brüt kâr:
1 427.79 RUR (1 926 pips)
Brüt zarar:
0.00 RUR
Maksimum ardışık kazanç:
40 (1 427.79 RUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 427.79 RUR (40)
Sharpe oranı:
1.39
Alım-satım etkinliği:
90.12%
Maks. mevduat yükü:
164.69%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
31 (77.50%)
Satış işlemleri:
9 (22.50%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
35.69 RUR
Ortalama kâr:
35.69 RUR
Ortalama zarar:
0.00 RUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 RUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 RUR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUR
Maksimum:
0.00 RUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUR)
Varlığa göre:
47.82% (1 639.01 RUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 14
EURUSD 12
USDJPY 9
NZDUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 8
EURUSD 8
USDJPY 5
NZDUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 617
EURUSD 594
USDJPY 547
NZDUSD 168
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +127.57 RUR
En kötü işlem: -0 RUR
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 427.79 RUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 RUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Existrade-WForex Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
SicherMayorLtd-Server
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.58 × 40
FIBOGroup-MT5 Server
1.13 × 8
Exness-MT5Real11
1.33 × 6
PacificUnionLLC-Live
1.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
1.56 × 121
ACYSecurities-Live
2.00 × 2
Axiory-Live
2.00 × 2
RannForex-Server
2.45 × 22
ZeroMarkets-Live-1
2.50 × 2
XMTrading-MT5 3
2.60 × 5
MilliyFXGlobal-Server
2.74 × 38
Tickmill-Live
2.83 × 75
TriveFinancial-MT5Live-2
2.90 × 62
Alpari-MT5
3.09 × 195
Tradeview-Live
3.25 × 8
BlueberryMarkets-Live
3.27 × 22
RoboForex-ECN
3.34 × 163
Exness-MT5Real7
3.38 × 32
ICMarketsSC-MT5
3.39 × 354
Darwinex-Live
3.50 × 8
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
FusionMarkets-Live
3.57 × 204
36 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.09 18:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 18:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 17:45
Share of trading days is too low
2025.10.09 17:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 17:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 15:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 15:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Holy J
Ayda 1000 USD
71%
0
0
USD
3.4K
RUR
1
0%
40
100%
90%
n/a
35.69
RUR
48%
1:500
